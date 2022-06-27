İŞKUR İŞ İLANLARI 2022 Hemşire, garson, pazarlamacı, öğretmen, beden işçisi binlerce kişi alınacak! İşte İŞKUR e-şube açık pozisyonlar!

İŞKUR aracılığı ile haziran ayında pek çok iş ilanı yayınlandı. Kadrosunda eksiklikler bulunan ya da personel sayısını artırmak isteyen kurum ve kuruluşlar personel alımına ilişkin ilanlarını yayınladılar. Yayınlanan ilanlarda yüzlerce farklı meslek yer alırken, bugün itibarı ile yayınlanan da hesaba katılınca toplam olarak 127 bin 591 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. İŞKUR iş ilanları 2022 ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.