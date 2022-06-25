İŞKUR günlük 65,44 TL, 49,08 TL ve 106,34 TL ödeme yapıyor! Başvurmayan bin pişman olur! İşsizler, kadınlar ve öğrencilere...

İŞKUR tarafından işsizler, kadınlar ve öğrencilere önemli imkanlar sunulmaya devam ediyor. Bu anlamda mesleki eğitim kursları; mesleği olmayanlara meslek edindirmek, mesleği olmakla eş güdümlü mesleki yeteneklerini ilerletmek isteyenlerin istihdam edilebilirliğini çoğaltmak hedefiyle düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en çok sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en çok kırk beş saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kurslarının toplam zamanı yüz altmış fiili günü geçememektedir. İşte tüm detaylar...