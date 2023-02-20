Hayranları bekliyordu! 21. bölümü beklenen Yalı Çapkını hakkında yeni gelişme, belli oldu! O tarihte yeni bölümü geliyor!

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi bir süredir yayınlanmıyordu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplam 10 ilde büyük yıkıma neden olan 2 büyük deprem sonrası televizyon yayın akışında değişikliğe gidilmişti. Yalı Çapkını'nın yanı sıra Ateş Kuşları, Ömer, Kızılcık Şerbeti, Gönül Dağı, Kuruluş Osman ve daha bir çok dizinin yeni bölümleri deprem dolayısıyla ertelenmişti. 21. bölümü beklenen Yalı Çapkını hakkında yeni gelişme yaşandı. O tarihte bekleniyor. İşte detaylar...