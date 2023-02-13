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Haberler Trend Hatay Özburak İnşaat kimin? Yaptığı 4 binadan 1'i yıkıldı! Hatay Özburak İnşaat sahibinin söyledikleri kan dondurdu! "İlkokul mezunuyum..."

Hatay Özburak İnşaat kimin? Yaptığı 4 binadan 1'i yıkıldı! Hatay Özburak İnşaat sahibinin söyledikleri kan dondurdu! "İlkokul mezunuyum..."

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı saatler ilerledikçe artıyor. Can kaybının en çok yaşandığı illerden biri ise Hatay oldu. Hatay Özburak İnşaat tarafından yapılan her 4 binadan 1 tanesi ise yerle bir oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Hatay Özburak İnşaat sahibi kim sorusu yer alıyor. Şimdiye kadar belirlenen 10 binasının çöktüğü belirtilen Hatay Özburak İnşaat sahibi Hikmet Günsay ise daha önceden verdiği röportajla duyanları şoke etti. Atilla Eren Apartmanı, Hikmet Günsay Apartmanı, Akademi City, Elçiler Apartmanı, Buket Apartmanı, Alya Apartmanı'ndan geriye moloz yığınından başka bir şey kalmadı. İşte binaların son hali.

Asena İlay Kılınçarslan
13.02.2023 11:30 - Son Güncelleme: 13.02.2023 11:30
Hatay Özburak İnşaat kimin? Yaptığı 4 binadan 1’i yıkıldı! Hatay Özburak İnşaat sahibinin söyledikleri kan dondurdu! İlkokul mezunuyum...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası en çok hasar alan iller arasında Hatay yer alıyor. Hatay'da en çok hasar binalar ise Hatay Özburak İnşaat'a ait. . Atilla Eren Apartmanı, Hikmet Günsay Apartmanı, Akademi City, Elçiler Apartmanı, Buket Apartmanı, Alya Apartmanı'ndan geriye hiç bir Şey kalmadı. Yüzlere kişinin ölümüne neden olan müteahhit merak ediliyor. Peki, Hatay Özburak İnşaat kimin? İşte detaylar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hatay Özburak İnşaat kimin? Yaptığı 4 binadan 1’i yıkıldı! Hatay Özburak İnşaat sahibinin söyledikleri kan dondurdu! İlkokul mezunuyum...

YAPTIĞI BİNALARIN YÜZDE 25'İ YIKILDI

Hatay Özburak İnşaat tarafından yapılan ve şimdilik yıkıldığı tespit edilen binaların yüzde 25'i yıkıldı.

Hatay Özburak İnşaat kimin? Yaptığı 4 binadan 1’i yıkıldı! Hatay Özburak İnşaat sahibinin söyledikleri kan dondurdu! İlkokul mezunuyum...

HATAY ÖZBURAK İNŞAAT SAHİBİ KİM?

Hatay'da en fazla binası yıkılan Özburak İnşaat'ın sahibi ise Hikmet Günsay'dır.

Hatay Özburak İnşaat kimin? Yaptığı 4 binadan 1’i yıkıldı! Hatay Özburak İnşaat sahibinin söyledikleri kan dondurdu! İlkokul mezunuyum...

VERDİĞİ RÖPORTAJ ŞOKE ETTİ

Hikmet Günsay'ın 2001 yılında inşaat sektörüne girdiği belirtiliyor. Günsay'ın verdiği bir röportajda söyledikleri ise kan donduran cinsten.

Hatay Özburak İnşaat kimin? Yaptığı 4 binadan 1’i yıkıldı! Hatay Özburak İnşaat sahibinin söyledikleri kan dondurdu! İlkokul mezunuyum...

"İLKOKUL MEZUNUYUM"

'İlkokul mezunuyum. 1500'den fazla konut yaptım" diyen Günsay 2017 yılında rezidansları için reklam filmi çekiyor.

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