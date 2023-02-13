Avcılar'da deniz metrelerce çekildi! Görülmeyen kayalıklar ortaya çıktı
Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sararken İstanbul'da da ilginç bir doğa olayı yaşandı. Avcılar'da deniz metrelece çekildi. Denizin çekilmesi sonrası daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.
13.02.2023 11:59 - Son Güncelleme: 13.02.2023 12:19
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası dikkat çeken bir olay da İstanbul'da yaandı. Avcılar'da deniz yaklaşık 15 metre çekildi.
KÜÇÜK KUMSAL'DA DENİZ ÇEKİLDİ
Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde bulunan 'Küçük kumsal' olarak bilenen yaz aylarında denize girilen bölgede deniz çekildi.
20 yıldır Avcılar'da oturduğunu belirten Hasan Fener, geçen haftaya kadar sahilden dalga kıranın diğer tarafına yürümenin mümkün olmadığını ancak en az 15 metrelik çekilme ardından sahilde rahatlıkla yürünebildiğini söyledi.