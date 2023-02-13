Hatay Güçlü Bahçe City müteahhitti Servet Altaş kimdir, nereli? Ser-al İnşaat’ın sahibi Servet Altaş yakalandı mı? Guinness'e bile başvurmuşlar! 3 milyon TL'lik yıkım tablosu...

Enkazda kalan kişiler sosyal medyadan yardım istedi. Bu siteyi yapan Ser-al İnşaat'ın sahibi Servet Altaş'ın yaptığı başka birçok binanın da yıkıldığı iddia edildi. Milliyet'te yer alan habere göre, Telefonla ilk aramamızda Altaş, iddialara karşılık "Sosyal medyaya itibar etmiyorum. Bunların üzerine de konuşmak istemiyorum" yanıtı vererek telefonu yüzümüze kapattı. Bu konuşmanın ardından kendisi bizi arayarak, şu açıklamayı yaptı: