Hafta sonu planı yapanlar bu haberi okusun! Cumartesi sabahı başlıyor! Yağmur, sağanak yağış... 5 bölgeyi de saracak!

Trakya, İzmir ve Çanakkale çevreleri, Sinop ile Samsun Çevreleri, Antalya ve Isparta bölgesi, Doğu Akdeniz ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağmurlu olacak. Ege'nin kıyı kesimleri ile Marmara'da lodos etkisini sürdürecek.