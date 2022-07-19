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Gözler oradaydı! Tek bir dilekçeyle maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu! 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi geldi!

Çalışan çoğu insanın hayali emekli olabilmektir. Emekli olabilmenin en tanınan koşulu ise prim ödemelerinin tamamlanması ve yaştır. Fakat dışarıdan prim ödemek koşulu ile de emekli olunabiliyor. Ev hanımları da bu konuyu araştırıp emekli olmanın yollarını aramaktadır. Ev işleri ya da çocuk gibi nedenlerden ötürü iş hayatına son veren ev hanımlarına yeni bir müjde geldi.

takvim.com.tr
19.07.2022 11:45 - Son Güncelleme: 19.07.2022 11:45
Gözler oradaydı! Tek bir dilekçeyle maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu! 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi geldi!

En az 25 sene evli olan kadınlar tek bir dilekçe ile emekli olabilmektedir. Fakat bunun amacıyla isteğe bağlı sigorta yapılması gerekmektedir. İsteğe bağlı sigorta yapan ev kadınları 4B kapsamına girmektedir.

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Gözler oradaydı! Tek bir dilekçeyle maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu! 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi geldi!

Yani bağ-kur'lu sayılmaktadır. Bu arada 25 sene evli kalanlara özel emeklilik müjdesinin de son günlerde ön plana çıktığını rahatça ifade etmek olası olmaktadır. İşte ev hanımlarına özel yapılan emeklilik koşullarına dair detaylar!

Gözler oradaydı! Tek bir dilekçeyle maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu! 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi geldi!

Ev Hanımları Emeklilik Şartları

Ev hanımlarının emeklilikleri Bağ-kur koşulları üzerinden yapılmaktadır. Bu halde SSK'lı bir çalışan göre daha çok prim ödemesi gerekiyor.

Gözler oradaydı! Tek bir dilekçeyle maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu! 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi geldi!

Yeni model bu emeklilik sisteminde primler asgari ücrette göre belirlenmektedir. Asgari ücretin yüzde 32'sinin ödenmesi gerekmektedir.

Gözler oradaydı! Tek bir dilekçeyle maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu! 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi geldi!

En çok prim ödemesi ise bu miktarın 7,5 katıdır. Bağ-kur emeklilik koşullarını tamamlayan ev kadınlarında iki değişik koşul daha istenmektedir.

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