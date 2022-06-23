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Gemileri yaktılar! Hiç birikiminiz yoksa bile bu yöntemle kolayca araba alabilirsiniz! Devlet destekleri ardı ardına geldi

Kamu banklarından kredi destekleri duyurulmaya devam ediyor. Otomobil sahibi olmak isteyenlere özel Halkbank taşıt kredisi fırsatı duyuruldu. Araç fiyatlarının artmasının ardından uygun kredi ile destek sunana Halkbank, avantajlı oranları ile herkesin rahatça araç sahibi olmasını sağlayacak. İşte en uygun taşıt kredisi detayları

takvim.com.tr
23.06.2022 16:08 - Son Güncelleme: 23.06.2022 16:08
Gemileri yaktılar! Hiç birikiminiz yoksa bile bu yöntemle kolayca araba alabilirsiniz! Devlet destekleri ardı ardına geldi

Otomobil piyasalarını etkileyen çiğ krizi ve hammadde sorunlarının yanı sıra ülkemizdeki yüksek kur ve vergiler ile araç fiyatları bir hayli arttı. Otomobil fiyatlarında yaşanan bu yükseliş sonrasında araç sahibi olmak isteyen birçok vatandaş ise uygun finansman seçeneklerini araştırmaya başladılar. Halkbank'tan duyurulan avantajlı taşıt kredisi bu kapsamda birçok kişiye destek olmayı hedefliyor. 3 aya kadar erteleme seçenekleri ve uygun faiz oranları dikkat çekti.

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Gemileri yaktılar! Hiç birikiminiz yoksa bile bu yöntemle kolayca araba alabilirsiniz! Devlet destekleri ardı ardına geldi

3 Ay Ertelemeli Taşıt Kredisi Kampanyası

Halkbank'ın taşıt kredisi avantajları devam ediyor. Sıfır km ve ikinci el araç satın alımları için kamu bankalarının vatandaşlara destekleri devam ediyor.

Gemileri yaktılar! Hiç birikiminiz yoksa bile bu yöntemle kolayca araba alabilirsiniz! Devlet destekleri ardı ardına geldi

Artan araç fiyatlarına karşı uygun finansman seçenekleri ile araç sahibi olmak isteyenlere özel, şimdi kredi kullanacaklara 3 ay sonra ödeme imkanı verilecek. Üstelik esnek geri ödeme seçeneklerinin de kullanılması sağlanıyor.

Gemileri yaktılar! Hiç birikiminiz yoksa bile bu yöntemle kolayca araba alabilirsiniz! Devlet destekleri ardı ardına geldi

Halkbank 0 Km Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Halkbank taşıt kredisi faiz oranları, Yeşil Işık Taşıt Kredisi kampanyası kapsamında avantajlı oranlara sahiptir. Ödemelere 3 ay sonra başlayarak, 0 km taşıt alımlarında geçerli olmak üzere %1,59 faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.

Gemileri yaktılar! Hiç birikiminiz yoksa bile bu yöntemle kolayca araba alabilirsiniz! Devlet destekleri ardı ardına geldi

Sıfır km ve ikinci el araç alımları için faiz oranları vade ve kredi tutarına göre de farklılık gösterecektir.

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