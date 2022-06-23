Gemileri yaktılar! Hiç birikiminiz yoksa bile bu yöntemle kolayca araba alabilirsiniz! Devlet destekleri ardı ardına geldi

Otomobil piyasalarını etkileyen çiğ krizi ve hammadde sorunlarının yanı sıra ülkemizdeki yüksek kur ve vergiler ile araç fiyatları bir hayli arttı. Otomobil fiyatlarında yaşanan bu yükseliş sonrasında araç sahibi olmak isteyen birçok vatandaş ise uygun finansman seçeneklerini araştırmaya başladılar. Halkbank'tan duyurulan avantajlı taşıt kredisi bu kapsamda birçok kişiye destek olmayı hedefliyor. 3 aya kadar erteleme seçenekleri ve uygun faiz oranları dikkat çekti.