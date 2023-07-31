Gecemiz gündüzümüz burnumuzdan gelecek! Türkiye'de alarm verildi! Bugün başlıyor Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma tavan yapacak!

1 Afrika sıcakları, Sahra Çölü ve çevresinde oluşan yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı hava kütleleridir. Bu hava kütleleri, rüzgarlar vasıtasıyla kara kütlesine taşınarak Türkiye gibi uzak bölgelere kadar ulaşabilirler. Afrika sıcaklarının etkisi altında Türkiye'de sıcaklık artar, nem oranı yükselir ve kuraklık riski artar. Tarım, su kaynakları ve sağlık gibi birçok sektör, Afrika sıcaklarının neden olduğu olumsuz etkilerle karşı karşıya kalır.

2 Balkan Soğuklarının Etkisi Balkan soğukları ise, Balkanlar ve Doğu Avrupa'da oluşan soğuk hava kütleleridir. Kuzey ve kuzeydoğu yönünden esen rüzgarlarla bu soğuk hava Türkiye'ye taşınır. Balkan soğuklarının etkisi altında Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerinde sıcaklık düşer, don ve buzlanma görülebilir. Bu durum tarımsal faaliyetleri, enerji tüketimini ve ulaşımı olumsuz yönde etkiler. TÜM İLLERİN HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ