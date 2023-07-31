İstanbul Bayrampaşa'da şok görüntüler: Kafasına sopayla vurup yerde tekmelediler!

İstabul Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada eline sopa geçiren bir şahıs, husumetli olduğu adamın kafasına vurdu.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kısa sürede yerini kavgaya bırakması üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
SOPAYLA BAŞINA VURUP BAYILTTI, YERDE TEKMELEDİ
Ancak kavga esnasında öyle bir olay yaşandı ki, görenler şoke oldu. Eline uzun bir sopa alan şahsı, husumetli olduğu adamın önce vücuduna ardından da kafasına vurdu.