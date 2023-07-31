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İstanbul Bayrampaşa'da şok görüntüler: Kafasına sopayla vurup yerde tekmelediler!

İstanbul Bayrampaşa'dan dehşete düşüren görüntüler geldi. İki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada eline sopa geçiren bir şahıs, husumetli olduğu adamın kafasına vurdu. Yere düşen adamın başına gelen husumetlileri hareketsiz yattığı halde onu tekmelemeye devam etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 11:32 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 11:32
İstanbul Bayrampaşa’da şok görüntüler: Kafasına sopayla vurup yerde tekmelediler! 1

İstabul Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada eline sopa geçiren bir şahıs, husumetli olduğu adamın kafasına vurdu.

İstanbul Bayrampaşa’da şok görüntüler: Kafasına sopayla vurup yerde tekmelediler! 2

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

İstanbul Bayrampaşa’da şok görüntüler: Kafasına sopayla vurup yerde tekmelediler! 3

Tartışmanın büyüyerek kısa sürede yerini kavgaya bırakması üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

SOPAYLA BAŞINA VURUP BAYILTTI, YERDE TEKMELEDİ

Ancak kavga esnasında öyle bir olay yaşandı ki, görenler şoke oldu. Eline uzun bir sopa alan şahsı, husumetli olduğu adamın önce vücuduna ardından da kafasına vurdu.

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