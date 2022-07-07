En düşük emekli maaşı alanlar da yararlanıyor! SGK’lı emekliye maaş desteği geldi! İşte emekliye ek ödemede yeni oranlar!

Emekli Maaşına En Az 750 TL

Kamu bankaları üzerinden emekli maaşına ek olarak ödemeler devam ediyor. 2022 senesinde emekli maaş zammının belli olmasının sonrasında Emekli Sandığı, SSK ve Bağ Kur emeklisinin geçim desteği ve ikramiyelerden ne ölçüde yararlanacakları da açıklandı.