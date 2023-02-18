Emekliye 5.865,75 TL+ 1300 TL İntibak, Memura 12.635,892 TL MAAŞ/ 8+13.52 Toplu Sözleşme! Yeni maaşlar kuruş kuruş hesaplandı!

Yeni yılda zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekli ve memurlar şimdi 2. zammı merak edip araştırıyor. 6 aylık enflasyon verisinin ilk oranı geldi. Böylece Ocak ayı enflasyon farkı %6,65 olarak ortaya çıktı. Enflasyon oranına göre belirlenecek olan Temmuz zam tutarı hakkında da birçok araştırma yapılıyor. İlk verinin ardından geriye sadece 5 hesaplama kaldı. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? Temmuz 2023 emekli memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...