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Haberler Trend Elinizde, cüzdanınıza 100 TL banknot paranız varsa hemen üzerine bakın: 150.000 TL sahibi olabilirsiniz!

Elinizde, cüzdanınıza 100 TL banknot paranız varsa hemen üzerine bakın: 150.000 TL sahibi olabilirsiniz!

Türkiye'de hatalı basılan banknotlarla ilgili bir haber gündemde. Bir vatandaş, elindeki hatalı banknotu fark ederek 150 Bin TL kazandı. Sahte banknotları anlamanın yolları ise açıklanıyor.

takvim.com.tr
31.05.2023 13:31 - Son Güncelleme: 31.05.2023 13:31
Elinizde, cüzdanınıza 100 TL banknot paranız varsa hemen üzerine bakın: 150.000 TL sahibi olabilirsiniz!

Türkiye'de banknotlarda hatalı basımların ortaya çıkması bazen vatandaşları şaşırtabiliyor. Bu durumda, hatalı banknotlara sahip olan kişiler bu paraları satışa çıkarma fırsatı bulabiliyorlar.

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Elinizde, cüzdanınıza 100 TL banknot paranız varsa hemen üzerine bakın: 150.000 TL sahibi olabilirsiniz!

Son olarak Elazığ'da yaşanan bir olayda, Besime Ata adlı bir vatandaş, elindeki 150 TL'lik banknotun üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu fark etti. Yaptığı araştırma sonucunda, bu banknotun hatalı basıldığını öğrenen vatandaş, parayı 150 Bin TL'ye satışa çıkardı.

Elinizde, cüzdanınıza 100 TL banknot paranız varsa hemen üzerine bakın: 150.000 TL sahibi olabilirsiniz!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, sahte banknotları anlamak için bazı ipuçları bulunmaktadır. Öncelikle, orijinal banknotlar üzerinde özel bir lak kaplama bulunur ve UV ışık altında parlarlar.

Elinizde, cüzdanınıza 100 TL banknot paranız varsa hemen üzerine bakın: 150.000 TL sahibi olabilirsiniz!

Banknotun ön veya arka yüzüne ışık tutulduğunda, baskısız beyaz alanda Atatürk portresi ve kupür değerini gösteren rakamdan oluşan filigran görülebilir.

Elinizde, cüzdanınıza 100 TL banknot paranız varsa hemen üzerine bakın: 150.000 TL sahibi olabilirsiniz!

Sahte banknotlarda ise filigran bazen hiç bulunmazken, bazı durumlarda ise kâğıdın içinden veya dışından baskı yoluyla taklit edilir.

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