Elinizde, cüzdanınıza 100 TL banknot paranız varsa hemen üzerine bakın: 150.000 TL sahibi olabilirsiniz!
Türkiye'de hatalı basılan banknotlarla ilgili bir haber gündemde. Bir vatandaş, elindeki hatalı banknotu fark ederek 150 Bin TL kazandı. Sahte banknotları anlamanın yolları ise açıklanıyor.
31.05.2023 13:31 - Son Güncelleme: 31.05.2023 13:31
Türkiye'de banknotlarda hatalı basımların ortaya çıkması bazen vatandaşları şaşırtabiliyor. Bu durumda, hatalı banknotlara sahip olan kişiler bu paraları satışa çıkarma fırsatı bulabiliyorlar.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, sahte banknotları anlamak için bazı ipuçları bulunmaktadır. Öncelikle, orijinal banknotlar üzerinde özel bir lak kaplama bulunur ve UV ışık altında parlarlar.