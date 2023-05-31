Elinizde, cüzdanınıza 100 TL banknot paranız varsa hemen üzerine bakın: 150.000 TL sahibi olabilirsiniz!

Son olarak Elazığ'da yaşanan bir olayda, Besime Ata adlı bir vatandaş, elindeki 150 TL'lik banknotun üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu fark etti. Yaptığı araştırma sonucunda, bu banknotun hatalı basıldığını öğrenen vatandaş, parayı 150 Bin TL'ye satışa çıkardı.