Ehliyeti olanlar mutlaka baksın! 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara para cezası var!
Türkiye'de 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana yeni tip sürücü belgesi kullanılıyor. Son paylaşılan bilgilere göre, milyonlarca kişi yeni tip sürücü belgesine geçiş yaptı. Öte yandan kimlik ve ehliyetini o tarihe kadar değiştirmeyenleri ilgilendiren haber geldi. Eski ehliyetini son değiştirme tarihinden sonra kullanmaya devam eden kişiler için cezai işlem uygulanacak. Milyonlarca şoförü ve ehliyet sahibini ilgilendiren ehliyet yenileme işlemi için son tarih duyuruldu. Eski tip ehliyet ve kimliğinizi son değiştirme tarihinden sonra değiştirmeniz gerekiyor.
17.03.2023 14:36 - Son Güncelleme: 17.03.2023 14:40
Ehliyet ve kimliğinizi mutlaka kontrol edin. 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor. O tarihi kaçıranlara para cezası var. Yeni tip sürücü belgesi 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana Türkiye'de kullanılıyor. Yeni tip sürücü belgesi, önceki ehliyetlere göre daha güvenli ve işlevsel olmasıyla biliniyor. Eski kimlik ve ehliyeti değiştirmek için son tarih paylaşıldı. Bu tarihi kaçırıp eski ehliyetini kullanmaya devam edenlere ise para cezası kesilecek.
SON TARİH BELLİ OLDU
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.