Düzce depremini Amerikan SBX HAARP yaptı iddiası! HAARP GEMİSİ TÜRKİYE'DE Mİ, yapay deprem oluşturabilir mi?
Düzce depremi sonrası endişelenen vatandaşlar sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Depremin HAARP teknolojisi silahıyla yapıldığı iddiaları ise en dikkat çekenler arasında yerini aldı. Amerika tarafından gelişitirlen HAARP silahının füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek, denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak, haberleşmeyi kesmek ve deprem yaratmak gibi özellikleri bulunuyor. Peki, Türkiye'de yaşanan depremlerin sebebi bu teknoloji ile yapılıyor olabilir mi? HAARP gemisinin Tülke yakınlarında demirlediği iddiaları konuyla ilgili paniğin artmasına neden oldu. İşte detaylar...
Deprem sonrası sosyal medyada yapılan yorumlar arasında Amerika'nın HAARP gemisi teknolojisiyle deprem yarattığını belirten açıklama sonrası birçok kişi konu hakkında araştırmalara başaldı. Peki, HAARP teknolojisi yapay deprem yaratabilir mi? İşte cevabı...
HAARP NEDİR?
HAARP, Yüksek Frekanslı Aktif Auroral Araştırma Programının kısaltmasıdır. Amacı, Dünya atmosferinin en yüksek kısımlarını incelemektir. HAARP iyonosfere yüksek frekanslı radyo dalgaları gönderir. Bu radyo dalgaları, elektronları 60 km'nin üzerindeki rakımlarda ısıtır. Ardından, bilim adamları iyonosferde ortaya çıkan bozulmaları inceler. Amaç, iletişim ve navigasyon sistemlerini geliştirmektir.
HAARP GEMİSİ NELER YAPABİLİR?
🔶İddia edildiği üzere HAARP'ın amacı iyonosferi analiz ederek radyo iletişim, izleme ve navigasyon için teknolojik iyileştirme potansiyelini araştırmaktır.
🔶HAARP programı Alaska Gaskona bölgesinde Amerikan Hava Kuvvetlerine ait bir arazi üzerinde yer alan ve büyük, yarı-arktik bir tesis olan HAARP Araştırma İstasyonunu işletmektedir.
🔶Bu istasyondaki en önemli ve en meşhur cihaz IRI'dır. Bu cihaz yüksek frekans bandında çalışan yüksek güçlü bir radyo vericisidir. IRI ile iyonosferin limitli bir bölgesi uyarılabilir.
🔶VHF ve UHS radarı, fluxgate manyetometresi, digisonde (bir iyonosferik ses cihazı), indüksiyon manyetometresi gibi diğer aletler IRI tarafından uyarılan bölgedeki fiziksel süreçlerin incelenmesi için kullanılır.
🔶Merkezde yüksek frekansta radyo sinyali yayınlayabilen toplam 180 adet anten bulunmaktadır. IRI ile iyonosferi anten gibi kullanarak düşük frekanslı elektromanyetik dalgalar yaratılabilir ve zayıf kuzey ışıkları (aurora) benzeri parlamalar elde etmek mümkündür.