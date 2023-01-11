Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Bu ülkeye tüm kapılar açık! Türkiye’nin sırası ise...

2023 dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Ülkelerin pasaport gücünü sıralayan İngilliz vize şirketi, vize almadan gidilebilecek ülke sayısına göre değerlendirmede bulundu. En güçlü pasaportların zirvesinde Japonya yer alırken Irak, Suriye ve Afganistan gibi ülkeler son sıralara yerleşti.