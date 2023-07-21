Dünya nüfusunun %88'i bu IQ testini çözemedi. Villadaki 3 kelimeyi sadece 12 saniyede bulanlar çok zeki çıkıyor. Zeka oyunları beyin jimnastiği yapmak ve zihinsel becerileri geliştirmek isteyenler için mükemmel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyunlar düşünme hızını arttırma, odaklanma yeteneğini geliştirme ve problem çözme becerilerini pekiştirme gibi birçok fayda sağlıyor. Bugünkü görsel bulmacamızda bir evin etrafına gizlenmiş üç kelimeyi arıyoruz.