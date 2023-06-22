SGK girişi 2000-2012 olana kademeli emeklilik sistemi netleşti! 45-48-50-55 yaşındakilere şans kapısı açılacak! 5000 prim, Bağkur affı, staj çıraklık...

Son dönemde emeklilik reformlarına yönelik araştırmalar hız kazandı ve gündemde kademeli emeklilik sistemi merak ediliyor. Bu sistem, çalışanlara emeklilik sürecini esnek bir şekilde yönetme olanağı tanıyarak, emeklilik yaşının ve prim gün sayısının belirli koşullara bağlı olarak aşamalı olarak karşılanmasını amaçlamakta. Yeni emeklilik reformunun torba yasa kapsamında ele alınması, çalışanlar ve emeklilik sistemi açısından önemli bir dönüm noktasını temsil edecek. Peki, kademeli emeklilik şartları ne olacak? İşte detaylar...