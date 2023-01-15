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Haberler Trend Dolunay'dan etkilenen burçlar hangileri 2023? Yengeç Dolunayı Oğlak, Akrep, Yay, Aslan, Boğa, Kova, Koç burcunu nasıl etkileyecek? Aşk, para, şans...

Dolunay'dan etkilenen burçlar hangileri 2023? Yengeç Dolunayı Oğlak, Akrep, Yay, Aslan, Boğa, Kova, Koç burcunu nasıl etkileyecek? Aşk, para, şans...

2023 yılının ilk dolunayı, Yengeç burcunda gerçekleşiyor. Bu kapsamda Dolunay'ın burçlar üzerindeki etkisi merak edilmeye başlandı. Dolunay Yengeç burcunda gerçekleşecek. Astrologlara göre, gerek ilişkilerimizde gerekse alışkanlıklarımızda işlevini bitirmiş her şeyi bırakma zamanını işaret edecek. Peki, Dolunay'dan etkilenen burçlar hangileri 2023? Yengeç Dolunayı Oğlak, Akrep, Yay, Aslan, Boğa, Kova, Koç burcunu nasıl etkileyecek? Aşk, para, şans hangi burçlara vuracak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
15.01.2023 21:41 - Son Güncelleme: 17.01.2023 17:54
Dolunay’dan etkilenen burçlar hangileri 2023? Yengeç Dolunayı Oğlak, Akrep, Yay, Aslan, Boğa, Kova, Koç burcunu nasıl etkileyecek? Aşk, para, şans...

Tutulmalar ve dolunay astoroglara göre geçmişi geride bırakmak anlamına geliyor. Yengeç burcu Dolunayı'nın 12 burca değişik etkileri olacak. Genel anlamda para, bolluk, bereket konuşuluyor. Peki, Dolunay'dan etkilenen burçlar hangileri 2023? Yengeç Dolunayı Oğlak, Akrep, Yay, Aslan, Boğa, Kova, Koç burcunu nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

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Dolunay’dan etkilenen burçlar hangileri 2023? Yengeç Dolunayı Oğlak, Akrep, Yay, Aslan, Boğa, Kova, Koç burcunu nasıl etkileyecek? Aşk, para, şans...

Ocak dolunayının burçları da etkileyecek. Bu sürede tasarrufla ilgili planlar öne çıkabilir. Ayrıca hedeflerin yeniden gözden geçirilmesi de faydalı olabilir.

Dolunay’dan etkilenen burçlar hangileri 2023? Yengeç Dolunayı Oğlak, Akrep, Yay, Aslan, Boğa, Kova, Koç burcunu nasıl etkileyecek? Aşk, para, şans...

Merkür yeni yılda retroda olacağı için oğlak yeniayında kararlarınızı alırken sağlam ve kendinizden emin bir şekilde almanızı tavsiye ediyorum aksi takdirde 23 Aralık tarihi itibariyle yapılan hatalı hamleler 7 Ocak sonrasında gündeminizi epeyce meşgul edebilir.

Dolunay’dan etkilenen burçlar hangileri 2023? Yengeç Dolunayı Oğlak, Akrep, Yay, Aslan, Boğa, Kova, Koç burcunu nasıl etkileyecek? Aşk, para, şans...

7 Ocak gece yarısından sonra Yengeç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunay öncü nitelikte ve su elementli bir burçta olacağından, yoğun etkiler barındırıyor.

Dolunay’dan etkilenen burçlar hangileri 2023? Yengeç Dolunayı Oğlak, Akrep, Yay, Aslan, Boğa, Kova, Koç burcunu nasıl etkileyecek? Aşk, para, şans...

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