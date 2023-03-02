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Dolunay bu burçları para babası yapacak! Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek!

Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Dolunay bu burçları para babası yapacak! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek! 7 Mart 2023 tarihinde meydana gelecek olan Başak dolunayının burçlara etkileri açıklandı. Astrolojide önemli olan dolunaylar, burçların yaşamında önemli olaylara sebep olabiliyor. Peki Mart dolunayında hangi burcu neler bekliyor? Gelin birlikte bakalım...

02.03.2023 21:24 - Son Güncelleme: 03.03.2023 09:18
Dolunay bu burçları para babası yapacak! Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek!

Dolunay ve burç ilişkisinde gizli kalmış sırlar ortaya çıkabilir. Hemen tepki vermek yerine gözlemleyerek her şeyi öğrenmeyi seçmelisin. Sonucu sen belirliyorsun. İlişkinde artık olmadığını fark ediyorsun kendini daha fazla incitmeden bunu sonlandırmalısın. Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dolunay bu burçları para babası yapacak! Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek!

DOLUNAY'DAN FİNANSAL OLARAK OLUMLU ETKİLENECEK 5 BURÇ!

👉Boğa

👉Aslan

👉Başak

👉Akrep

👉Yay

Dolunay bu burçları para babası yapacak! Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek!

KOÇ BURCU

Annenizle ilgili konular ön planda olurken, anne sağlığı konusu da gündeminizde olabilir. Yaşam tarzı konusunda dikkatli olmanız gerekmekte.

Dolunay bu burçları para babası yapacak! Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek!

BOĞA BURCU

Sizin için aşk hayatınızda güzel bir süreç geliyor. Parasal anlamda ise bir yükseliş yaşayabilirsiniz.

Dolunay bu burçları para babası yapacak! Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek!

İKİZLER BURCU

Annenizle ilişkileriniz oldukça iyi olabilir. Ev, aile, yuva ve mülkiyet konuları gündeme gelebilir.

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