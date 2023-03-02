Dolunay bu burçları para babası yapacak! Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek!

Dolunay ve burç ilişkisinde gizli kalmış sırlar ortaya çıkabilir. Hemen tepki vermek yerine gözlemleyerek her şeyi öğrenmeyi seçmelisin. Sonucu sen belirliyorsun. İlişkinde artık olmadığını fark ediyorsun kendini daha fazla incitmeden bunu sonlandırmalısın. Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır.