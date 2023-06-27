Diyanet, LÖSEV, KIZILAY, İHH, Mehmetçik Vakfı kurban bağış bedeli 2023! Kurban bağış bedeli ne kadar, kaç TL? Vakıflara nasıl bağış yapabilirim?
Vekaleten kurban kesimi yaptırmak isteyen kişiler vakıfların kurban bağış bedellerini araştırıyor. Bu yıl kurbanını bağışlayacak olan kişiler için kurban bağış fiyatları açıklandı. Peki, Diyanet, LÖSEV, KIZILAY, İHH, Mehmetçik Vakfı kurban bağış bedeli ne kadar, kaç TL oldu 2023? Nasıl bağış yapabilirim? İşte merak edilenler...
27.06.2023 12:15 - Son Güncelleme: 27.06.2023 12:17
Belirli vakıflar her yıl Kurban Bayramı'nda bağış toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, bu nedenle de bizlerin kurbanlık yardımlarını bekliyor. Peki, Diyanet, LÖSEV, KIZILAY, İHH, Mehmetçik Vakfı kurban bağış bedeli 2023 ne kadar? Vakıflara nasıl bağış yapabilirim? İşte detaylar...
Türkiye Diyanet Vakfı kurban bağış bedeli 2023 yılında yurt içi 5.950 TL, yurt dışı içinse 2.750 TL olarak açıklandı.
Kızılay üzerinden vekaleten kurban kesimi yapmak isteyen kişiler ise 2023 yılında yurt dışı için 2.650 TL, yurt içi için 5.950 TL ödeme yapacaklar.
Bağışlarını Mehmetçik Vakfı üzerinden yapacak olan kişiler ise 5400 TL ödeme yapacaklar. Buna ek olarak 275 dolar ya da 250 euro ödeme de yapılabilecek.