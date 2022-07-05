Devlet bankaları konut kredilerini güncelledi! Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi paketleri! Kredi faizleri düştü mü?

Vakıfbank Standart SarıPanjur Konut Kredisi

120 aya varan vadelerden yararlanabilirsiniz. Erken ödeme yapıldığı takdirde; alakalı yasa kapsamında, kredinin kalan vadesi 36 ay ve altında ise erken ödenen tutarın %1'i, 36 ay üstünde ise %2'si kadar erken ödeme tazminatı alınacaktır.

