Devlet bankaları konut kredilerini güncelledi! Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi paketleri! Kredi faizleri düştü mü?
Kamu bankaları ev sahibi olmak isteyenlere avantajlı kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Düşük faiz oranları ve makul geri ödeme seçenekleri ile kira öder gibi vatandaşları ev sahibi yapmaya hazırlanan Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi paketlerini duyurdu.
05.07.2022 13:04 - Son Güncelleme: 05.07.2022 13:04
Ziraat Bankası konut kredisi paketlerini duyurdu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bağlamında cazip faiz oranları ile kredi veriyor.
Ziraat Bankası Sıfır Konut Kredisi kapsamında %1,29'den başlayan faiz oranları uygulanırken, Çalışanın Artısı Konut Kredisi ve Emeklinin Artısı Konut Kredisi kapsamında %1,29'dan başlayan faiz oranları ile emekli ve çalışana özel oranlar sunuyor.