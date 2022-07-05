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Devlet bankaları konut kredilerini güncelledi! Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi paketleri! Kredi faizleri düştü mü?

Kamu bankaları ev sahibi olmak isteyenlere avantajlı kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Düşük faiz oranları ve makul geri ödeme seçenekleri ile kira öder gibi vatandaşları ev sahibi yapmaya hazırlanan Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi paketlerini duyurdu.

takvim.com.tr
05.07.2022 13:04 - Son Güncelleme: 05.07.2022 13:04
Devlet bankaları konut kredilerini güncelledi! Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi paketleri! Kredi faizleri düştü mü?

Ziraat Bankası konut kredisi paketlerini duyurdu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bağlamında cazip faiz oranları ile kredi veriyor.

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Devlet bankaları konut kredilerini güncelledi! Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi paketleri! Kredi faizleri düştü mü?

Ziraat Bankası Sıfır Konut Kredisi kapsamında %1,29'den başlayan faiz oranları uygulanırken, Çalışanın Artısı Konut Kredisi ve Emeklinin Artısı Konut Kredisi kapsamında %1,29'dan başlayan faiz oranları ile emekli ve çalışana özel oranlar sunuyor.

Devlet bankaları konut kredilerini güncelledi! Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi paketleri! Kredi faizleri düştü mü?

Diğer konut kredisi taleplerinde ise %1,29 faiz oranları uygulanmaktadır. 250.000 TL kredi amacıyla 120 ay vade ile sıfır konutlarda geçerli aylık 4.107,17 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz.

Devlet bankaları konut kredilerini güncelledi! Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi paketleri! Kredi faizleri düştü mü?

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120 aya varan vadelerden yararlanabilirsiniz. Erken ödeme yapıldığı takdirde; alakalı yasa kapsamında, kredinin kalan vadesi 36 ay ve altında ise erken ödenen tutarın %1'i, 36 ay üstünde ise %2'si kadar erken ödeme tazminatı alınacaktır.

Devlet bankaları konut kredilerini güncelledi! Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi paketleri! Kredi faizleri düştü mü?

Teminat olarak satın aldığınız evin ipoteği yeterlidir. Fakat banka lüzumlu gördüğü takdirde ek teminat talep etme hakkına sahiptir.

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