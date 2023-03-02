Devlet desteği ile 250 bin 500 TL’lik müstakil bir eve 50 bin 500 TL'ye sahip olabilirsiniz! Deprem sonrası talep patladı!

Prefabrik ev kavramı son yaşanan depremlerle birlikte yeniden yaşamımızda yer etmeye başladı. Bu evlerin yapımı hem kısa sürmekte hem de çok uygun fiyat seçenekleri ile sunulmaktadır. Genellikle tek kat olması sebebiyle de deprem konusunda sıkıntı olmaması söz konusu olmaktadır. Bu evlerin uygun fiyata satışının yapılması ile birlikte çok sayıda kişinin bu evlerden satın alması bekleniyor.