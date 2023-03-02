Devlet desteği ile 250 bin 500 TL’lik müstakil bir eve 50 bin 500 TL'ye sahip olabilirsiniz! Deprem sonrası talep patladı!
Devlet desteğiyle birlikte deprem sonrası talep adeta patladı. Ev sahibi olmak isteyip de olamayanlara devlet tarafından destek veriliyor. Bu desteği alanların ilk kez ev sahibi olmaları ve ev alabilecek maddi durumlarının olmaması gerekmektedir. Bu evlere olan ilgini depremden sonra artacağı düşünülüyor. Bu sebeple devlet destekli olan bu evleri almak için başvuruların artması bekleniyor.
02.03.2023 10:35 - Son Güncelleme: 02.03.2023 10:35
Prefabrik ev kavramı son yaşanan depremlerle birlikte yeniden yaşamımızda yer etmeye başladı. Bu evlerin yapımı hem kısa sürmekte hem de çok uygun fiyat seçenekleri ile sunulmaktadır. Genellikle tek kat olması sebebiyle de deprem konusunda sıkıntı olmaması söz konusu olmaktadır. Bu evlerin uygun fiyata satışının yapılması ile birlikte çok sayıda kişinin bu evlerden satın alması bekleniyor.
Prefabrik Evlerin Fiyatları Nasıl?
Depremden etkilenen çok sayıda kişinin ve betonarme evlerde yaşamaktan tedirginlik duyanlar müstakil olarak kurulan prefabrik evlerin detaylarını araştırmaya başladılar.