Deprem kahini "Dolunay etkileyecek" demişti! 7 Mart Kayseri'de 3 deprem şoke etti! Ne dese çıkıyor! Frank Hoogerbeets'in yeni uyarısı ise...

MART AYI ÇOK KRİTİK

55 yaşındaki Hoogerbeets, "Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2'sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak. Ayın 2'sinde 9 saat içerisinde Dünya'yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak. Bu kritik olacak." ifadelerini kullandı.