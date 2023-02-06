Deprem beklenen iller hangileri? İstanbul'da 8 büyüklüğünde deprem mi olacak? Tekrar deprem olur mu, yakında olacak mı? AFAD uzmanlar son dakika açıklama!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 deprem birçok ilde hissedildi. Büyük depremin ardından vatandaşlar arama motorlarında, "Deprem beklenen iller hangileri? İstanbul'da 8 büyüklüğünde deprem mi olacak?" sorularını araştırmaya başladı. Konu hakkında AFAD tarafından resmi açıklamalar yapıldı. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Peki, Deprem beklenen iller hangileri? İstanbul'da 8 büyüklüğünde deprem mi olacak? Tekrar deprem olur mu, yakında olacak mı? AFAD uzmanlar son dakika açıklama!
Türkiye yeni depremlerle sarsıldı...
Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçti. AFAD Koordinasyon Merkezinde basın mensuplarına açılama yapan Erdoğan, "Son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık." dedi. Deprem sonrası devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyleyen Erdoğan, " Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz." diye konuştu