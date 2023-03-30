Çoğu kişi farkında bile değil... Renk körü müsün değil misin tespit et! Bu test %99 sonuç veriyor! İlk kez görenler eliniz ayağınıza dolaşabilir

Renk körlüğü testleri genellikle göz doktorları tarafından yapılıyor ve bir kişinin renk körlüğü olup olmadığını belirlemeye yardımcı oluyor. İshihara testi en yaygın kullanılan renk körlüğü testi olarak biliniyor. Bu test renk körlüğü olan kişilerin belirli renk numaralarını tanıyamayacağı bir dizi noktalı resimler içerir. Test özellikle kırmızı-yeşil renk körlüğü tespit etmek için kullanılıyor.