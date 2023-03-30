Çoğu kişi farkında bile değil... Renk körü müsün değil misin tespit et! Bu test %99 sonuç veriyor! İlk kez görenler eliniz ayağınıza dolaşabilir
Renk körlüğü tıpta renkleri doğru şekilde tanıyamama veya ayırt edememe durumu olarak tanımlanıyor. Renk körlüğünü tespit etmek için bir dizi testler yapılıyor ve sonuçlar kişiye bildiriliyor. En yaygın kullanılan testler arasında İshihara Testi, Farnsworth-Munsell 100 Hue Testi ve Hardy-Rand-Rittler (HRR) testi yer alıyor. Peki, renk körü olup olmadığınızı test etmek ister misiniz? Şimdi sizi yüzde 99 sonuç veren bu testle baş başa bırakıyoruz.
30.03.2023 12:23 - Son Güncelleme: 30.03.2023 12:23
Renk körlüğü testleri genellikle göz doktorları tarafından yapılıyor ve bir kişinin renk körlüğü olup olmadığını belirlemeye yardımcı oluyor. İshihara testi en yaygın kullanılan renk körlüğü testi olarak biliniyor. Bu test renk körlüğü olan kişilerin belirli renk numaralarını tanıyamayacağı bir dizi noktalı resimler içerir. Test özellikle kırmızı-yeşil renk körlüğü tespit etmek için kullanılıyor.
SAYILARI AYIRT EDEBİLİYOR MUSUNUZ?
Farnsworth-Munsell 100 Hue Testi, daha kapsamlı bir testtir ve genellikle profesyonel renk körlüğü testi olarak kabul ediliyor.
Renk körlüğü testleri, genellikle göz doktorları tarafından yapılıyor ve bir kişinin renk körlüğü olup olmadığını belirlemeye yardımcı oluyor.