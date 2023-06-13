Citroen Ami'yi 3'e katlarlar! 250.000 TL'ye 2. el otomobil ilanları! 2005, 2006, 2008 model en uygun araba fiyatları...
İkinci el otomobil almak, günümüzde birçok vatandaşın tercih ettiği bir seçenek haline geldi. Özellikle 250 bin TL altında bir bütçeyle araç satın almak isteyenler, piyasadaki uygun fiyatlı seçenekleri araştırmaktadır. İşte 250 bin TL altındaki ikinci el otomobil fiyatları ve tercih edebileceğiniz araç modelleri:
250.000 TL
Manisa / Saruhanlı / İstasyon Mh.
İlan Tarihi 12 Haziran 2023
Marka Hyundai
Seri Accent
Model 1.5 CRDi Admire
Yıl 2006
Yakıt Dizel
Vites Manuel
Araç Durumu İkinci El
KM 225.000
Kasa Tipi Sedan
Motor Gücü 82 hp
Motor Hacmi 1493 cc
Çekiş Önden Çekiş
Renk Beyaz
Garanti Hayır
Ağır Hasar Kayıtlı Hayır
Plaka / Uyruk Türkiye (TR) Plakalı
Kimden Sahibinden
250.000 TL
Konya / Karatay / Fevziçakmak Mh.
İlan No 1098952696
İlan Tarihi 11 Haziran 2023
Marka Hyundai
Seri Atos
Model 1.0 GLS
Yıl 1999
Yakıt Benzin
Vites Otomatik
Araç Durumu İkinci El
KM 159.000
Kasa Tipi Hatchback 5 kapı
Motor Gücü 55 hp
Motor Hacmi 999 cc
Çekiş Önden Çekiş
Renk Sarı
Garanti Hayır
Ağır Hasar Kayıtlı Hayır
Plaka / Uyruk Türkiye (TR) Plakalı
Kimden Galeriden
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Takas Evet
250.000 TL
İstanbul / Arnavutköy / Arnavutköy Merkez Mh.
İlan No 1088818830
İlan Tarihi 11 Haziran 2023
Marka Mazda
Seri 323
Model 1.6 GLX
Yıl 1998
Yakıt Benzin & LPG
Vites Otomatik
Araç Durumu İkinci El
KM 312.000
Kasa Tipi Sedan
Motor Gücü 88 hp
Motor Hacmi 1598 cc
Çekiş Önden Çekiş
Renk Şampanya
Garanti Hayır
Ağır Hasar Kayıtlı Hayır
Plaka / Uyruk Türkiye (TR) Plakalı
Kimden Sahibinden
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Takas Hayır
250.000 TL
Çanakkale / Biga / Turan Mah.
İlan No 1080211523
İlan Tarihi 11 Haziran 2023
Marka Chery
Seri Alia
Model 1.6 Acteco Forza
Yıl 2008
Yakıt Benzin & LPG
Vites Manuel
Araç Durumu İkinci El
KM 230.000
Kasa Tipi Sedan
Motor Gücü 110 hp
Motor Hacmi 1597 cc
Çekiş Önden Çekiş
Renk Siyah
Garanti Hayır
Ağır Hasar Kayıtlı Hayır
Plaka / Uyruk Türkiye (TR) Plakalı
Kimden Sahibinden
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