Citroen Ami’yi 3’e katlarlar! 250.000 TL’ye 2. el otomobil ilanları! 2005, 2006, 2008 model en uygun araba fiyatları...

En uygun fiyatlı otomobil ilanları vatandaşlar tarafından sık sık aratılıyor. Araba hayali kuranlar fakat maddi olarak kendisini hazır hissetmeyenler için 250 bin TL altındaki araçları sizler için derledik. İşte 250 bin TL 2. el otomobil fiyatları...