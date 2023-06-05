Cep telefonunda #33’ü tuşlayanların nevri döndü! Hemen yapın! Bunu öğrenenler şaşkına döndü! Artık bir tuş kadar yakınınızda...

Hemen yapın! Cep telefonunda #33'ü tuşlayanların nevri döndü- Akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İletişimden bilgiye, eğlenceden işlem yapmaya kadar birçok işlemi kolaylıkla gerçekleştirmemizi sağlayan bu cihazlar, kullanıcılar arasında merak uyandıran gizli özellikleri ve bilinmeyen tuş kombinasyonlarıyla da dikkat çekiyor. Son günlerde ise, cep telefonlarında yapılan #33 tuşlamasının ne işe yaradığı merak konusu haline gelmiştir.