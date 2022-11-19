Çay insanı mısın kahve insanı mı? Sevdiğiniz içecek kişiliğinizi ortaya koyuyor! Meğer yeşil çay sevenler...

ÇAY

Geleneklere, kültürlere ve değerlere değer veriyorsunuz. Sıcakkanlı, eski kafalı ve hevesli olabilirsiniz. Güçlü fikirleriniz olabilir ve aynı zamanda cüretkar da olabilirsiniz. Gittiğiniz her yerde insanlardan hayatları hakkında hikayeler duymaktan ve sosyalleşmekten keyif alabilirsiniz. Siz de oldukça iyimser olabilirsiniz. Hayattaki küçük şeylerden keyif alabilirsiniz. Çok yönlü ve egzotik hisler yayabilirsiniz.