Dünyada sadece 50 kişi bu halde tedavisi yok 'doktor doğduğumda tıraş etmiş beni' Kurt Adam sendromuna rağmen...
Bu sendrom dünyada sadece 50 kişide var ve tedavisi yok... Yer Hindistan. Bu tür sağlık problemlerine dair haberleri almaya alışkın olduğumu Hindistan'da yaşayan 17 yaşındaki Lalit Patidar'ın dünyada orta çağlardan beri yalnızca 50 kişide görülen bir hastalık nedeniyle, vücudu tüylerle kaplı. 'Kurt Adam Sendromu' olarak da bilinen hipertrikoz sendromundan muzdarip olan Patidar, özel durumları nedeni ile dışlanan birçok insan için ilham kaynağı oldu.
19.11.2022 15:36 - Son Güncelleme: 19.11.2022 15:36
Hindistan'ın Madhya Pradesh bölgesindeki Nandleta isimli küçük bir köyde yaşayan 17 yaşındaki Lalit Patidar, orta çağlardan beri sadece 50 kişide görülen son derece nadir bir sendromla dünyaya geldi.