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Dünyada sadece 50 kişi bu halde tedavisi yok 'doktor doğduğumda tıraş etmiş beni' Kurt Adam sendromuna rağmen...

Bu sendrom dünyada sadece 50 kişide var ve tedavisi yok... Yer Hindistan. Bu tür sağlık problemlerine dair haberleri almaya alışkın olduğumu Hindistan'da yaşayan 17 yaşındaki Lalit Patidar'ın dünyada orta çağlardan beri yalnızca 50 kişide görülen bir hastalık nedeniyle, vücudu tüylerle kaplı. 'Kurt Adam Sendromu' olarak da bilinen hipertrikoz sendromundan muzdarip olan Patidar, özel durumları nedeni ile dışlanan birçok insan için ilham kaynağı oldu.

19.11.2022 15:36 - Son Güncelleme: 19.11.2022 15:36
Dünyada sadece 50 kişi bu halde tedavisi yok ’doktor doğduğumda tıraş etmiş beni’ Kurt Adam sendromuna rağmen...

Hindistan'ın Madhya Pradesh bölgesindeki Nandleta isimli küçük bir köyde yaşayan 17 yaşındaki Lalit Patidar, orta çağlardan beri sadece 50 kişide görülen son derece nadir bir sendromla dünyaya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyada sadece 50 kişi bu halde tedavisi yok ’doktor doğduğumda tıraş etmiş beni’ Kurt Adam sendromuna rağmen...

KURT ADAM SENDROMU İLE DÜNYAYA GELDİ

Hipertrikoz yani bizim bildiğimiz adıyla 'KURT ADAM SENDROMU' nedeni ile tüm vücudu kıllarla kaplı olan Patidar şu anda lise son sınıfta.

Dünyada sadece 50 kişi bu halde tedavisi yok ’doktor doğduğumda tıraş etmiş beni’ Kurt Adam sendromuna rağmen...

ZORBALIĞA UĞRADI

Çiftçi bir ailenin çocuğu olan genç adam görünüşü nedeni ile şimdiye kadar birçok kez zorbalığa uğradı. Ancak özel durumu onu hayata küstürmedi.

Dünyada sadece 50 kişi bu halde tedavisi yok ’doktor doğduğumda tıraş etmiş beni’ Kurt Adam sendromuna rağmen...

Yaşadığı her şeye rağmen hayata pozitif baktığını belirten Lalit, yeni hedefinin başarılı bir Youtuber olmak olduğunu belirtti ve hayallerini insanlarla paylaştı.

Dünyada sadece 50 kişi bu halde tedavisi yok ’doktor doğduğumda tıraş etmiş beni’ Kurt Adam sendromuna rağmen...

Çifti bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Latit, 6-7 yaşlarına gelene kadar durumunun farklı olduğunu anlayamadığını belirterek hikayesini şöyle anlattı;

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