Canan Karatay püf noktayı patlattı! En lezzetli, kolay sindirilen, lokum gibi et için açıkladı! “Kurban eti böyle yenmeli..."

"ETİ YAĞIYLA YEDİĞİMİZ ZAMAN HAZMI KOLAY OLUYOR"

"Beyaz ette de kolesterol var. Hiç bu söylendi mi şimdiye kadar? 'Balıktüketin' deniliyor. Balıkta kırmızı etten daha fazla kolesterol var. Onu biliyor musunuz? Tamam Omega 3 de var. Diğer hayvanların yağında da Omega 3 var. 'Yağsız et yiyin' deniliyor. Esasında faydalı olan Omega 3'ün bulunduğu kısım attırılıyor. Bir furya çıkarıldı, tamamen temele dayanmayan bir şey. Hanımlar gidiyor kasaba, 'aman yağsız kısmından verin' diyerek et alıyor."