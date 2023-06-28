Yıllardır herkesin sevdiği meyveydi! Acı gerçek ortaya çıktı! Meyve değil çiçek yiyormuşuz! Yerken 2 defa düşünün...

Hepimizin severek tükettiği ve meyve sandığı o besin aslında bir çiçek türü. Binlerce yıldır severek tüketilen bu besin sizi çok şaşırtacak. Artık yemeden önce iki defa düşüneceksiniz. İşte herkesin meyve sandığı ama gerçekleriyle sizi şoke edecek o bitki türü...