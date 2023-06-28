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Yıllardır herkesin sevdiği meyveydi! Acı gerçek ortaya çıktı! Meyve değil çiçek yiyormuşuz! Yerken 2 defa düşünün...

İncir, binlerce yıldır insanlar tarafından sevilerek tüketilen bir meyve olarak bilinir. Ancak, size ilginç bir bilgi verelim: İncir aslında bir meyve değildir, bir çiçektir! Bu bilgi duyanların şok geçirdiği bir gerçektir ve incirin gerçek doğasını keşfetmek oldukça ilginç bir yolculuğa çıkmamızı sağlar. İşte incirin çiçek olmasının sebepleri ve tüm merak edilenler!

takvim.com.tr
28.06.2023 09:04 - Son Güncelleme: 28.06.2023 09:04
Yıllardır herkesin sevdiği meyveydi! Acı gerçek ortaya çıktı! Meyve değil çiçek yiyormuşuz! Yerken 2 defa düşünün...

Hepimizin severek tükettiği ve meyve sandığı o besin aslında bir çiçek türü. Binlerce yıldır severek tüketilen bu besin sizi çok şaşırtacak. Artık yemeden önce iki defa düşüneceksiniz. İşte herkesin meyve sandığı ama gerçekleriyle sizi şoke edecek o bitki türü...

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Yıllardır herkesin sevdiği meyveydi! Acı gerçek ortaya çıktı! Meyve değil çiçek yiyormuşuz! Yerken 2 defa düşünün...

İNCİR TERS AÇMIŞ BİR ÇİÇEK TÜRÜ

İncir ağaçları elma ve şeftali gibi çiçek açmaz. Çiçekleri , daha sonra yediğimiz meyveye dönüşen armut şeklindeki kabuğun içinde açar. Bu da aslında incirin ters açmış bir çiçek olduğunu ortaya koyuyor.

Yıllardır herkesin sevdiği meyveydi! Acı gerçek ortaya çıktı! Meyve değil çiçek yiyormuşuz! Yerken 2 defa düşünün...

Her çiçek daha sonra tek tohumlu, sert kabuklu bir meyve üretir.

Yıllardır herkesin sevdiği meyveydi! Acı gerçek ortaya çıktı! Meyve değil çiçek yiyormuşuz! Yerken 2 defa düşünün...

Yani bir incir yediğimizde aslında birden fazla meyve yiyoruz

Yıllardır herkesin sevdiği meyveydi! Acı gerçek ortaya çıktı! Meyve değil çiçek yiyormuşuz! Yerken 2 defa düşünün...

İncir çiçekleri içten çiçek açtıklarından tozlaşma için özel bir işleme ihtiyaç duyarlar.

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