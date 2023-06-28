Yıllardır herkesin sevdiği meyveydi! Acı gerçek ortaya çıktı! Meyve değil çiçek yiyormuşuz! Yerken 2 defa düşünün...
İncir, binlerce yıldır insanlar tarafından sevilerek tüketilen bir meyve olarak bilinir. Ancak, size ilginç bir bilgi verelim: İncir aslında bir meyve değildir, bir çiçektir! Bu bilgi duyanların şok geçirdiği bir gerçektir ve incirin gerçek doğasını keşfetmek oldukça ilginç bir yolculuğa çıkmamızı sağlar. İşte incirin çiçek olmasının sebepleri ve tüm merak edilenler!
28.06.2023 09:04 - Son Güncelleme: 28.06.2023 09:04
İNCİR TERS AÇMIŞ BİR ÇİÇEK TÜRÜ
İncir ağaçları elma ve şeftali gibi çiçek açmaz. Çiçekleri , daha sonra yediğimiz meyveye dönüşen armut şeklindeki kabuğun içinde açar. Bu da aslında incirin ters açmış bir çiçek olduğunu ortaya koyuyor.