Burası Amazon’lar değil Türkiye! Çalılıkların arasından böyle fırladı! Vatandaşlar görünce kalp krizi geçirdi!

Yılan haberleri son zamanlarda artan bir trend haline geldi. Özellikle sosyal medyada dolaşan bu korku dolu görüntüler, büyük bir tepkiyle karşılandı. Ancak Kastamonu'da kaydedilen bu yeni görüntüler, tüyleri diken diken etmeyi başardı. Çalılıkların arasından fırlayan yılan, insanları dehşete düşürdü. Hiç kimsenin böyle bir durumu beklemesi mümkün değildi.