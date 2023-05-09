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Burası Amazon'lar değil Türkiye! Çalılıkların arasından böyle fırladı! Vatandaşlar görünce kalp krizi geçirdi!

Havaların ısınmasıyla birlikte uykusundan uyanan yılanlar ülkemizde ciddi bir endişe kaynağı haline geldi. Son dönemde yılan haberleri artış gösterirken, Kastamonu'dan gelen son görüntüler ise herkesi dehşete düşürdü. Çalılıkların arasından ansızın fırlayan yılan, etrafına dehşet saçtı ve insanları korku dolu anlar yaşattı. Bu görüntüleri görenler, hızla kendilerine sığınacak bir yer aramaya başladı. Yılanlar genellikle insanlardan uzak durmayı tercih ederler, ancak doğada karşılaşma ihtimali her zaman vardır. Bu nedenle, özellikle doğada yürüyüş yaparken veya piknik alanlarında dikkatli olmak, yüksek otların veya çalılıkların içine girmeden önce etrafı gözlemlemek ve yılanların saklanabileceği yerlere dikkat etmek önemlidir.

09.05.2023 14:01 - Son Güncelleme: 09.05.2023 14:01
Burası Amazon’lar değil Türkiye! Çalılıkların arasından böyle fırladı! Vatandaşlar görünce kalp krizi geçirdi!

Yılan haberleri son zamanlarda artan bir trend haline geldi. Özellikle sosyal medyada dolaşan bu korku dolu görüntüler, büyük bir tepkiyle karşılandı. Ancak Kastamonu'da kaydedilen bu yeni görüntüler, tüyleri diken diken etmeyi başardı. Çalılıkların arasından fırlayan yılan, insanları dehşete düşürdü. Hiç kimsenin böyle bir durumu beklemesi mümkün değildi.

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Burası Amazon’lar değil Türkiye! Çalılıkların arasından böyle fırladı! Vatandaşlar görünce kalp krizi geçirdi!

Kastamonu'da şehir merkezinde bulunan bir binanın bahçesine yılan girmesi, panik yarattı. Yılanın ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar hızla kaçabilecekleri güvenli bir yer aramaya başladılar. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Burası Amazon’lar değil Türkiye! Çalılıkların arasından böyle fırladı! Vatandaşlar görünce kalp krizi geçirdi!

Yılan Aniden Çalılıklardan Fırladı!

Kastamonu'nun sıcak yaz günlerinde şehir merkezindeki bir binanın bahçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. 1,5 metre uzunluğundaki yılan, ansızın çalılıklardan fırlayarak ortaya çıktı.

Burası Amazon’lar değil Türkiye! Çalılıkların arasından böyle fırladı! Vatandaşlar görünce kalp krizi geçirdi!

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılanların hareketlendiği biliniyor, ancak bu görüntüler herkesi şoke etti. Binanın bahçesindeki yılanı gören vatandaşlar, hemen cep telefonlarıyla kayıt almaya başladılar.

Burası Amazon’lar değil Türkiye! Çalılıkların arasından böyle fırladı! Vatandaşlar görünce kalp krizi geçirdi!

Bu olay, halk arasında büyük bir korku ve endişe yarattı. Yılanın tehlikeli bir şekilde etrafa yaydığı panik, insanların küçük dilini yutacak durumda bıraktı.

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