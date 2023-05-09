Dünyanın en iyi tatlıları belli oldu! Listede 6 Türk tatlısı da var! İşte 2023 yılının dünyanın en güzel tatlıları listesi

Taste Atlas (Lezzet Atlası), Dünyanın En Güzel 50 tatlı listesini açıkladı. Yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi Taste Atlas'ın Dünyanın En iyi 50 tatlısı listesinde 6 de Türk tatlısı yer aldı. İşte Türk tatlılarının da yer aldığı Dünyanın En lezzetli 50 tatlısı