Dünyanın en iyi tatlıları belli oldu! Listede 6 Türk tatlısı da var! İşte 2023 yılının dünyanın en güzel tatlıları listesi
Dünyanın en iti tatlıları açıklandı. Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en lezzetli tatlılarını paylaşıldı. 50 tatlı türünün bulunduğu listede bu yıl Türkiye'den de 6 tatlı yer alıyor. Dünyanın farklı bir çok ülkesindeki lezzetler tek tek oylandı ve en iyi tatlılar belirlendi. İşte merak beklenen 2023 listesi.
09.05.2023 22:06 - Son Güncelleme: 09.05.2023 22:06