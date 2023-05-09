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Dünyanın en iyi tatlıları belli oldu! Listede 6 Türk tatlısı da var! İşte 2023 yılının dünyanın en güzel tatlıları listesi

Dünyanın en iti tatlıları açıklandı. Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en lezzetli tatlılarını paylaşıldı. 50 tatlı türünün bulunduğu listede bu yıl Türkiye'den de 6 tatlı yer alıyor. Dünyanın farklı bir çok ülkesindeki lezzetler tek tek oylandı ve en iyi tatlılar belirlendi. İşte merak beklenen 2023 listesi.

09.05.2023 22:06 - Son Güncelleme: 09.05.2023 22:06
Dünyanın en iyi tatlıları belli oldu! Listede 6 Türk tatlısı da var! İşte 2023 yılının dünyanın en güzel tatlıları listesi

Taste Atlas (Lezzet Atlası), Dünyanın En Güzel 50 tatlı listesini açıkladı. Yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi Taste Atlas'ın Dünyanın En iyi 50 tatlısı listesinde 6 de Türk tatlısı yer aldı. İşte Türk tatlılarının da yer aldığı Dünyanın En lezzetli 50 tatlısı

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Dünyanın en iyi tatlıları belli oldu! Listede 6 Türk tatlısı da var! İşte 2023 yılının dünyanın en güzel tatlıları listesi

43. sırada yer alan bal kaymak ikilisi,

Dünyanın en iyi tatlıları belli oldu! Listede 6 Türk tatlısı da var! İşte 2023 yılının dünyanın en güzel tatlıları listesi

41. sırada yer alan fırın sütlaç

Dünyanın en iyi tatlıları belli oldu! Listede 6 Türk tatlısı da var! İşte 2023 yılının dünyanın en güzel tatlıları listesi

36. sırada irmik helvası

Dünyanın en iyi tatlıları belli oldu! Listede 6 Türk tatlısı da var! İşte 2023 yılının dünyanın en güzel tatlıları listesi

19. sırada kazandibi

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