Bu sefer hiçbirimiz adım atamayacağız! Kendinizi hazırlamaya başlayın! Dünya kabusu yeniden yaşayacak, herkes eve kapanacak!

Yapılan araştırmalar, salgınların insan hayatında ne kadar büyük bir etki yaratabileceğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Reuters tarafından yapılan bir veri analizi, insanların yarasaların yaşam alanlarına daha fazla müdahale etmesiyle birlikte, yarasalardan insanlara virüs bulaşma riskinin arttığını ortaya koymaktadır.