Bu kurallara uyan %45 indirimli ödüyor... 50, 60, 70 TL düşük fatura! Çamaşır ve bulaşık makinesi ÇALIŞTIRMA SAATLERİ!
Elektrik faturaları, ev ve iş yerlerinde önemli bir gider kalemini oluşturur. Ancak, bazı yöntemlerle elektrik faturalarını düşük tutmak ve %45 indirimli ödeme imkanından yararlanmak mümkündür. Enerji tasarrufu yaparak elektrik faturalarınızı önemli ölçüde azaltabilirsiniz. LED ampuller kullanarak aydınlatma maliyetlerinizi düşürebilir, enerji sınıfı yüksek olan elektrikli cihazları tercih edebilir ve gereksiz yere açık bırakılan elektrikli cihazları kapatmayı unutmamalısınız.
18.05.2023 11:30 - Son Güncelleme: 18.05.2023 11:35
Elektrik faturanızdan şikayetçiyseniz bu hataları yapıyıor olabilirisniz. Özellikle çamaşır ve bulaşık makineleri için çalıştırma saatleri güncellendi. Bu saatlere uyum sağladığınız takdirde çok daha uygun elektrik faturası ödeyebilirsiniz. Enerji giderini düşürmek isteyenler tasarruf yolları arıyor. Küçük değişiklikler faturaların belli oranlarda düşmesini sağlayabilir. İşte makineleri çalıştırmak için en uygun saatler...
- Kullanılmayan cihazların fişlerini prizden çekin, çünkü fişi prize takılı olan aletler, az da olsa elektrik tüketmeye devam eder. Ya da tasarruflu prizler kullanın. Dimmer priz ve anahtarlar da daha az elektrik tüketilmesine yardımcı olabilir.
- Yalıtımda da enerji verimliliğine uygun malzeme ve teknoloji kullanın.