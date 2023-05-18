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Haberler Trend Bu kurallara uyan %45 indirimli ödüyor... 50, 60, 70 TL düşük fatura! Çamaşır ve bulaşık makinesi ÇALIŞTIRMA SAATLERİ!

Bu kurallara uyan %45 indirimli ödüyor... 50, 60, 70 TL düşük fatura! Çamaşır ve bulaşık makinesi ÇALIŞTIRMA SAATLERİ!

Elektrik faturaları, ev ve iş yerlerinde önemli bir gider kalemini oluşturur. Ancak, bazı yöntemlerle elektrik faturalarını düşük tutmak ve %45 indirimli ödeme imkanından yararlanmak mümkündür. Enerji tasarrufu yaparak elektrik faturalarınızı önemli ölçüde azaltabilirsiniz. LED ampuller kullanarak aydınlatma maliyetlerinizi düşürebilir, enerji sınıfı yüksek olan elektrikli cihazları tercih edebilir ve gereksiz yere açık bırakılan elektrikli cihazları kapatmayı unutmamalısınız.

takvim.com.tr
18.05.2023 11:30 - Son Güncelleme: 18.05.2023 11:35
Bu kurallara uyan %45 indirimli ödüyor... 50, 60, 70 TL düşük fatura! Çamaşır ve bulaşık makinesi ÇALIŞTIRMA SAATLERİ!

Elektrik faturanızdan şikayetçiyseniz bu hataları yapıyıor olabilirisniz. Özellikle çamaşır ve bulaşık makineleri için çalıştırma saatleri güncellendi. Bu saatlere uyum sağladığınız takdirde çok daha uygun elektrik faturası ödeyebilirsiniz. Enerji giderini düşürmek isteyenler tasarruf yolları arıyor. Küçük değişiklikler faturaların belli oranlarda düşmesini sağlayabilir. İşte makineleri çalıştırmak için en uygun saatler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu kurallara uyan %45 indirimli ödüyor... 50, 60, 70 TL düşük fatura! Çamaşır ve bulaşık makinesi ÇALIŞTIRMA SAATLERİ!

EN PAHALI ZAMAN DİLİMİ 17.00 İLA 22.00 SAATLERİ ARASI

06.00-17.00 arası gündüz dönemi, elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimidir.

Bu kurallara uyan %45 indirimli ödüyor... 50, 60, 70 TL düşük fatura! Çamaşır ve bulaşık makinesi ÇALIŞTIRMA SAATLERİ!

17.00-22.00 arası puant dönemi ve elektriğin en ucuz olduğu zaman dilimi 22.00-06.00 arası gece dönemidir.

Bu kurallara uyan %45 indirimli ödüyor... 50, 60, 70 TL düşük fatura! Çamaşır ve bulaşık makinesi ÇALIŞTIRMA SAATLERİ!

FİŞLERİ PRİZDEN ÇEKİN

- Kullanmadığınız lambaları kapatın.

- Ampul alırken alıştığımız akkor ampul yerine LED ampul seçin.

- Enerji verimliliği sağlayan cihazlar kullanın.

Bu kurallara uyan %45 indirimli ödüyor... 50, 60, 70 TL düşük fatura! Çamaşır ve bulaşık makinesi ÇALIŞTIRMA SAATLERİ!

- Kullanılmayan cihazların fişlerini prizden çekin, çünkü fişi prize takılı olan aletler, az da olsa elektrik tüketmeye devam eder. Ya da tasarruflu prizler kullanın. Dimmer priz ve anahtarlar da daha az elektrik tüketilmesine yardımcı olabilir.

- Yalıtımda da enerji verimliliğine uygun malzeme ve teknoloji kullanın.

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