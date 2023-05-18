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Haberler Magazin Ünlülerin estetiksiz hallerine bakın! Şeyma Subaşı, Hadise, Songül Karlı, Mine Tugay, Hande Erçel sosyal medya bu isimleri konuşuyor! Meğer önceden...

Ünlülerin estetiksiz hallerine bakın! Şeyma Subaşı, Hadise, Songül Karlı, Mine Tugay, Hande Erçel sosyal medya bu isimleri konuşuyor! Meğer önceden...

Estetik işlemleri günümüzde oldukça tercih ediyor. Özellikle ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlüler, soluğu estetik cerrahlarda alyor. Meslekleri gereği büyük bir değişim geçiren ünlülerin estetiksiz halleri sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri haberimizde...

takvim.com.tr
18.05.2023 11:20 - Son Güncelleme: 18.05.2023 11:20
Ünlülerin estetiksiz hallerine bakın! Şeyma Subaşı, Hadise, Songül Karlı, Mine Tugay, Hande Erçel sosyal medya bu isimleri konuşuyor! Meğer önceden...

Son dönemde estetik işlemlerine ilgi oldukça arttı. Ünlü isimler sürekli göz önünde olması sebebiyle "kusursuz görünüm ve güzellik standartlarına" uymaya çalışıyor.

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Ünlülerin estetiksiz hallerine bakın! Şeyma Subaşı, Hadise, Songül Karlı, Mine Tugay, Hande Erçel sosyal medya bu isimleri konuşuyor! Meğer önceden...

İşte ünlü isimlerin estetikli ve estetiksiz halleri...

Helin Avşar

Ünlülerin estetiksiz hallerine bakın! Şeyma Subaşı, Hadise, Songül Karlı, Mine Tugay, Hande Erçel sosyal medya bu isimleri konuşuyor! Meğer önceden...

Şeyma Subaşı

Ünlülerin estetiksiz hallerine bakın! Şeyma Subaşı, Hadise, Songül Karlı, Mine Tugay, Hande Erçel sosyal medya bu isimleri konuşuyor! Meğer önceden...

Emina Jahovic

Ünlülerin estetiksiz hallerine bakın! Şeyma Subaşı, Hadise, Songül Karlı, Mine Tugay, Hande Erçel sosyal medya bu isimleri konuşuyor! Meğer önceden...
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