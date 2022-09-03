Bu burçların zekasından korkun! Sadece tek bir sebeple başarısız olurlar! İşte suya götürüp susuz getiren burçlar...

EN ZEKİ BURÇ KOVA

Kova, neredeyse her şeyi entelektüel zihinleri aracılığıyla filtreleme eğilimindedir . Kendilerini bir durumdan uzaklaştırabilirler, bu da bir çözüm bulmalarını kolaylaştırır.

Dengeli, yaratıcı ve soğukkanlı olmalarıyla tanınırlar. Akvaryumlar geniş fikirlidir ve kendileri dışındaki kaynaklardan fikir ve kavramları kabul ederler. Aslında, alternatif bakış açıları ararlar. Ancak, bir şeyi destekleyen kanıtları görmeden bir şey hakkında bir inanca bağlanmazlar