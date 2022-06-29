Bu burçlar tam evlenmelik burçlar! Evlenmeden önce okuyun! Bunları kaçıran ömrü boyunca pişmanlık çeker!

Bu burçlar tam evlenmelik burçlar! Evlenmeden önce okuyun! Evlenmelik burçlar olarak bilinen bu burçların hem kadınları hem de erkekleri evlilik fikri ile aile hayatına daha yatkın olan burçlardır. Bu yatkınlıkları sebebi ile daha kolay bir aile kurabilir, kurmuş oldukları ailede hem kendileri mutlu olur hem de partnerlerini mutlu etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olurlar.