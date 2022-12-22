Bu burçlar insanı hasta eder! Bu burç sahipleriyle evlenenler kafasını duvarlara vurur! 2023 yılına az bir süre kala dikkat!

Astrolojinin doğru gördüğü bu veriler ışığında ilişki tercihleri yapmakta fayda vardır. İlişki testlerinde daima olumlu sonuçlar gösteren yay ve kova çifti farklı element gruplarına sahiptir. Fakat anlaşmada zorluk çekmezler. Genel hatları ile insan ilişkilerinde elementleri ele alarak seçim yapmak doğru bir tercih değildir. Fakat çoğu burcun iyi geçinemediği istatistiksel verilere bakılarak görülmektedir. Bu iki burç hangileridir? Birlikte bakalım.