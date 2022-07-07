Bu bankalarda birikimi olanlar yaşadı! 32 günlük kazancı 9.786 bin TL! Evi, doları, altını unutturan vadeli mevduat faizleri

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında hoş geldin faiz oranlarının yüzde 20'nin üstüne çıkarılmasının sonrasında son haftalarda oranların yine gerilemesi ise ilgi çekti. Bu dönemde bankalar vasıtasıyla birikimlerini değerlendirmek isteyenlere özel en yüksek vadeli mevduat faizi veren bankaları araştıranların adedi da bir hayli arttı. Peki 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları…