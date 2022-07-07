Bu bankalarda birikimi olanlar yaşadı! 32 günlük kazancı 9.786 bin TL! Evi, doları, altını unutturan vadeli mevduat faizleri
Türkiye'de bankacılık pazarında son yıllarını en dinamik devresi yaşanıyor. Bir yandan kur korumalı TL mevduat sistemi ile TL'ye dönüşüm desteklenirken, başka yandan banka kredileri ve vadeli mevduat hesaplarında birbirinden cazip oranlar ve faydalar sunulmaya devam ediyor.
07.07.2022 11:55 - Son Güncelleme: 07.07.2022 11:55
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında hoş geldin faiz oranlarının yüzde 20'nin üstüne çıkarılmasının sonrasında son haftalarda oranların yine gerilemesi ise ilgi çekti. Bu dönemde bankalar vasıtasıyla birikimlerini değerlendirmek isteyenlere özel en yüksek vadeli mevduat faizi veren bankaları araştıranların adedi da bir hayli arttı. Peki 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları…