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Haberler Trend Bu bankalarda birikimi olanlar yaşadı! 32 günlük kazancı 9.786 bin TL! Evi, doları, altını unutturan vadeli mevduat faizleri

Bu bankalarda birikimi olanlar yaşadı! 32 günlük kazancı 9.786 bin TL! Evi, doları, altını unutturan vadeli mevduat faizleri

Türkiye'de bankacılık pazarında son yıllarını en dinamik devresi yaşanıyor. Bir yandan kur korumalı TL mevduat sistemi ile TL'ye dönüşüm desteklenirken, başka yandan banka kredileri ve vadeli mevduat hesaplarında birbirinden cazip oranlar ve faydalar sunulmaya devam ediyor.

takvim.com.tr
07.07.2022 11:55 - Son Güncelleme: 07.07.2022 11:55
Bu bankalarda birikimi olanlar yaşadı! 32 günlük kazancı 9.786 bin TL! Evi, doları, altını unutturan vadeli mevduat faizleri

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında hoş geldin faiz oranlarının yüzde 20'nin üstüne çıkarılmasının sonrasında son haftalarda oranların yine gerilemesi ise ilgi çekti. Bu dönemde bankalar vasıtasıyla birikimlerini değerlendirmek isteyenlere özel en yüksek vadeli mevduat faizi veren bankaları araştıranların adedi da bir hayli arttı. Peki 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları…

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Bu bankalarda birikimi olanlar yaşadı! 32 günlük kazancı 9.786 bin TL! Evi, doları, altını unutturan vadeli mevduat faizleri

Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birikimlerini bankaların yüksek hoş geldin faizleri üstünde değerlendirmek isteyenler amacıyla son fırsatlar sunulmaya başladı. Birçok banka doğrultusundan yüzde 20'lere kadar yükseltilen mevduat faiz oranlarında son haftalarda düşüş görülüyor.

Bu bankalarda birikimi olanlar yaşadı! 32 günlük kazancı 9.786 bin TL! Evi, doları, altını unutturan vadeli mevduat faizleri

32 günlük vadeli mevduat hesaplarını en yüksek oranlar üstünden değerlendirmek isteyenlere özel cazip fırsatlar sunulmaya da devam ediyor.

Bu bankalarda birikimi olanlar yaşadı! 32 günlük kazancı 9.786 bin TL! Evi, doları, altını unutturan vadeli mevduat faizleri

Hala yüksek faiz getirisi yayınlayan bankaları tercih ederek oranlar daha da düşmeden TL birikimlerinizi bankaların cazip oranları ile değerlendirebilirsiniz.

Bu bankalarda birikimi olanlar yaşadı! 32 günlük kazancı 9.786 bin TL! Evi, doları, altını unutturan vadeli mevduat faizleri
32 günlük en yüksek faiz veren bankalar:
· Akbank Mevduat Faiz Oranı: %21
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