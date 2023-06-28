Vav TV İzle
Haberler Trend Bu ayda başvuran daha yüksek maaş alıyor! EMEKLİLİK DİLEKÇE TAKVİMİ 2023! SGK'ya başvuru yapacaklar fazla maaş için...

Bu ayda başvuran daha yüksek maaş alıyor! EMEKLİLİK DİLEKÇE TAKVİMİ 2023! SGK'ya başvuru yapacaklar fazla maaş için...

Emeklilik hesabı yapanlar başvuru tarihi için araştırmalara başladı. Bu nedenle emeklilik başvurusu için en uygun tarih merak ediliyor. SGK'ya yapılacak başvuru için detaylar belli oldu. Başvurunun haziranda mı yoksa temmuzda mı yapılması gerektiği en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, emeklilik başvurusu hangi tarihte yapılmalı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
28.06.2023 18:56 - Son Güncelleme: 28.06.2023 18:56
Bu ayda başvuran daha yüksek maaş alıyor! EMEKLİLİK DİLEKÇE TAKVİMİ 2023! SGK’ya başvuru yapacaklar fazla maaş için...

Emeklilik dilekçesinin ne zaman verildiği alınacak ikramiyeyi ve zammı etkiliyor. İster EYT'den olsun ister normal şartlarla emeklilik planı yapılsın zamanlama büyük bir önem taşıyor. Peki, emeklilik başvurusu ne zaman yapılmalı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu ayda başvuran daha yüksek maaş alıyor! EMEKLİLİK DİLEKÇE TAKVİMİ 2023! SGK’ya başvuru yapacaklar fazla maaş için...

Özellikle bu yıl asgari ücrete gelen ara zam, emekli maaşlarına yapılan seyyanen zamlar, refah payı gibi düzenlemeler emeklilik dilekçesi verilecek zamanı daha önemli hale getiriyor. Bu durum da emekli adayları arasında kafa karışıklığına neden oluyor. Örneğin; Aralık 2022'de dilekçe verenler, Ocak 2023'te dilekçe verenlere göre daha yüksek aylıkla emeklilik hayatına başladı.

Bu ayda başvuran daha yüksek maaş alıyor! EMEKLİLİK DİLEKÇE TAKVİMİ 2023! SGK’ya başvuru yapacaklar fazla maaş için...

TÜFE VE MİLLİ GELİR HESABI

Peki haziran ayında başvuru yapanla, temmuz ayında başvuru yapanların emekli aylığı arasında bir fark olur mu? Emekli olanların aylığı hesaplanırken, tüm çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazançlarının (brüt ücret) güncel değeri bulunuyor. Bunun için tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) yıllık artışın yüzde 100'ü ile milli gelirin yüzde 30'unun toplamından oluşan güncelleme katsayısı bulunuyor.

Bu ayda başvuran daha yüksek maaş alıyor! EMEKLİLİK DİLEKÇE TAKVİMİ 2023! SGK’ya başvuru yapacaklar fazla maaş için...

ZAM AYNEN İLAVE EDİLİYOR

Dilekçe verildikten sonra, ilk olarak dilekçe verilen tarihten önceki en son yılın aralık ayı itibarıyla ortalama kazanç bulunuyor. Hesaplanan kazanca, dilekçe 1 Ocak-1 Temmuz tarihleri arasında verildi ise ocak ayındaki emekli aylığı zammı ekleniyor. Dilekçe 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında verildiğinde de önceki yılın sonu itibarıyla hesaplanan kazanca ocak ve temmuz aylarındaki emekli aylığı zamları ilave ediliyor.

Bu ayda başvuran daha yüksek maaş alıyor! EMEKLİLİK DİLEKÇE TAKVİMİ 2023! SGK’ya başvuru yapacaklar fazla maaş için...

BU NOKTADA FARK BULUNMUYOR

Gelelim temmuz ayına. Haziran ayında veya bu aydan sonra dilekçe verenler, 5 Temmuz'da yapılacak emekli zammından ve refah artışından aynı şekilde yararlanacak. Özetle emeklilik başvurunuzu haziran ayında yapmak ile temmuz ayında yapmak arasında emekli aylığı tutarı açısından fark bulunmuyor. Ancak emekli aylığının başlangıcı, bayram ikramiyesi ve çalışmakta olanlar için kıdem tazminatını yakından ilgilendiriyor.

SON DAKİKA