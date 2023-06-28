Bu ayda başvuran daha yüksek maaş alıyor! EMEKLİLİK DİLEKÇE TAKVİMİ 2023! SGK’ya başvuru yapacaklar fazla maaş için...

Özellikle bu yıl asgari ücrete gelen ara zam, emekli maaşlarına yapılan seyyanen zamlar, refah payı gibi düzenlemeler emeklilik dilekçesi verilecek zamanı daha önemli hale getiriyor. Bu durum da emekli adayları arasında kafa karışıklığına neden oluyor. Örneğin; Aralık 2022'de dilekçe verenler, Ocak 2023'te dilekçe verenlere göre daha yüksek aylıkla emeklilik hayatına başladı.