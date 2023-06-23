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Mehmet, Zeliş’in kölesi olur! Vermem Seni Ellere’nin 2. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı! İşte yeni bölümden ipuçları...

Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere, ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Pazar günleri izleyici ile buluşan dizinin yeni bölümüne dair detaylarda ortaya çıktı. İşte Vermem Seni Ellere dizisinin 2. bölümünden ipuçları ve görüntüler...

takvim.com.tr
23.06.2023 15:13 - Son Güncelleme: 23.06.2023 15:13
Mehmet, Zeliş’in kölesi olur! Vermem Seni Ellere’nin 2. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı! İşte yeni bölümden ipuçları...

ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere, ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Dizinin merakla beklenen ikinci bölümüne dair detaylar ise ortaya çıktı.

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Mehmet, Zeliş’in kölesi olur! Vermem Seni Ellere’nin 2. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı! İşte yeni bölümden ipuçları...

2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gökten tepesine aniden inen aşkını yine ani bir hızla kaybettiğini zanneden Zeliş, karşısında yeniden Mehmet'i görünce çok şaşırır.

Mehmet, Zeliş’in kölesi olur! Vermem Seni Ellere’nin 2. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı! İşte yeni bölümden ipuçları...

Mehmet gitmekten vazgeçmiş, açtığı zararı ödemek için tabiri caizse Zeliş'in "kölesi" olarak Taşkıran'da çalışmaya başlamıştır.

Mehmet, Zeliş’in kölesi olur! Vermem Seni Ellere’nin 2. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı! İşte yeni bölümden ipuçları...

Ancak Mehmet, Zeliş'in bilmediği bir sırla dönmüştür obaya. Zeliş ise aklına geldiği her an Mehmet'e kök söktürüyordur.

Mehmet, Zeliş’in kölesi olur! Vermem Seni Ellere’nin 2. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı! İşte yeni bölümden ipuçları...

Lüks villasından çıkıp ahırda hayvanlarla yaşamaya başlayan Mehmet'in obadaki mesaisi böylece başlar.

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