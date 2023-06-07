Brokoliyi böyle pişirenlere üzücü haber! Meğer herkes yanlış yapıyormuş! Tüm faydalarını tek tek yitiriyor...

Brokoliyi haşlayarak pişirmek tüm faydasını yok ediyor. Bilimsel araştırmalar, brokolinin antibiyotik özellikleriyle birlikte kalp-damar sağlığını koruyucu, kalp krizini önleyici, kolesterol düşürücü, tansiyon düşürücü, antioksidan ve şeker hastalığı komplikasyonlarını önlemede etkili olduğunu gösteriyor. Peki, brokolinin bu faydalarından yararlanmak için nasıl pişirmeliyiz? İşte detaylar...