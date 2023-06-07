Brokoliyi böyle pişirenlere üzücü haber! Meğer herkes yanlış yapıyormuş! Tüm faydalarını tek tek yitiriyor...
Brokoliyi haşlayarak tüketenlere üzen haber geldi. Uzmanlar haşlayarak pişirmenin brokolideki tüm faydayı götürdüğünü belirtiyor. Kansere karşı koruyan, bağırsaklardaki yararlı bakterileri arttıran bu mucizeyi mutlaka önerilen şekilde tüketmeniz gerekiyor. Peki, brokoli nasıl pişirilmeli? İşte detaylar...
07.06.2023 23:36 - Son Güncelleme: 07.06.2023 23:36
Brokoliyi haşlayarak pişirmek tüm faydasını yok ediyor. Bilimsel araştırmalar, brokolinin antibiyotik özellikleriyle birlikte kalp-damar sağlığını koruyucu, kalp krizini önleyici, kolesterol düşürücü, tansiyon düşürücü, antioksidan ve şeker hastalığı komplikasyonlarını önlemede etkili olduğunu gösteriyor. Peki, brokolinin bu faydalarından yararlanmak için nasıl pişirmeliyiz? İşte detaylar...