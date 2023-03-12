Vav TV İzle
Haberler Trend Bolu, Düzce, Zonguldak'ta büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür'den Düzce depremi uyarısı: İstanbul depreminin öncüsü mü olacak? 7.4 şiddetinde...

Bolu, Düzce, Zonguldak'ta büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür'den Düzce depremi uyarısı: İstanbul depreminin öncüsü mü olacak? 7.4 şiddetinde...

Bolu'da meydana gelen deprem sonrası gözler uzman açıklamalarına çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür, büyük depremler için illeri sayarak peş peşe uyarılarına devam ediyor. Peki, Bolu, Düzce, Zonguldak'ta büyük deprem bekleniyor mu? İşte detaylar...

takvim.com.tr
12.03.2023 17:03 - Son Güncelleme: 12.03.2023 17:03
Bolu, Düzce, Zonguldak’ta büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür’den Düzce depremi uyarısı: İstanbul depreminin öncüsü mü olacak? 7.4 şiddetinde...

Bilindiği üzere Düzce ve Bolu deprem riski bulunan illerden biri olarak biliniyor. Orada yaşayan vatandaşlar büyük deprem olacağı korkusuyla uzman yorumlarını araştırmaya başladı. Peki, Bolu, Düzce, Zonguldak'ta deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? İşte uzman yorumları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bolu, Düzce, Zonguldak’ta büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür’den Düzce depremi uyarısı: İstanbul depreminin öncüsü mü olacak? 7.4 şiddetinde...

İstanbul tarih boyunca çokça kez yıkıcı depremlere sahne oldu. Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da beklenen büyük deprem için yakın tarihi işaret ediyor.

Bolu, Düzce, Zonguldak’ta büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür’den Düzce depremi uyarısı: İstanbul depreminin öncüsü mü olacak? 7.4 şiddetinde...

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN İSTANBUL DEPREMİ UYARISI

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara'nın güney kısmında" ifadelerini kullandı. Marmara depreminde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın daha çok hasar alacağına dikkat çekti.

Bolu, Düzce, Zonguldak’ta büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür’den Düzce depremi uyarısı: İstanbul depreminin öncüsü mü olacak? 7.4 şiddetinde...

"Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. "

Bolu, Düzce, Zonguldak’ta büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür’den Düzce depremi uyarısı: İstanbul depreminin öncüsü mü olacak? 7.4 şiddetinde...

"Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" dedi.

SON DAKİKA