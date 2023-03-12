Bolu, Düzce, Zonguldak'ta büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür'den Düzce depremi uyarısı: İstanbul depreminin öncüsü mü olacak? 7.4 şiddetinde...
Bolu'da meydana gelen deprem sonrası gözler uzman açıklamalarına çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür, büyük depremler için illeri sayarak peş peşe uyarılarına devam ediyor. Peki, Bolu, Düzce, Zonguldak'ta büyük deprem bekleniyor mu? İşte detaylar...
12.03.2023 17:03 - Son Güncelleme: 12.03.2023 17:03
PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN İSTANBUL DEPREMİ UYARISI
Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara'nın güney kısmında" ifadelerini kullandı. Marmara depreminde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın daha çok hasar alacağına dikkat çekti.