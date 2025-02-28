Balıktan sonra neden helva yenir? Faydaları şaşırttı!

Balıktan Sonra Tahin Helvası Tüketmenin Faydaları

Büyük ve yağlı balık türleri, cıva gibi ağır metaller içerebilir. Tahin, doğal antioksidan özellikleri sayesinde bu zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Balık tüketiminden sonra oluşan mide hassasiyetlerine karşı rahatlatıcı etkisiyle sindirimi kolaylaştırır.

Balık tüketimi, bazı kişilerde kan şekerinin düşmesine neden olabilir. Tahin helvası, içerdiği doğal şekerler sayesinde bu dalgalanmayı önleyerek enerji seviyelerini dengeler. Yüksek besin değeriyle gün boyunca ihtiyacınız olan enerjiyi sağlar. Sporcular ve yoğun çalışan kişiler için harika bir enerji kaynağıdır.