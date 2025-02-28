Balıktan sonra neden helva yenir? Faydaları şaşırttı!
Balık yedikten sonra tahin helvası tüketmek, Türk mutfağında uzun yıllardır süregelen bir gelenektir. Balıktan sonra tahin helvası tercih etmek sadece damak tadı ile ilgili değildir. Bu geleneksel lezzetin sağlığa da birçok yönden faydası bulunmaktadır. Peki balık yedikten sonra neden tahin helvası tüketilir? İşte tahin helvasının faydaları…
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Tahin helvası, kökeni binlerce yıl öncesine dayanan geleneksel bir tatlıdır. Antik Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarında susam tahiniyle yapılan tatlılar tüketildiği bilinmektedir. Osmanlı mutfağında ise tahin helvası, özellikle kış aylarında enerji verici bir besin olarak tercih edilmiştir. Günümüzde de bu tatlı, sağlığa olan katkıları nedeniyle mutfaklardaki yerini korumaktadır.
Balıktan Sonra Tahin Helvası Tüketmenin Faydaları
Büyük ve yağlı balık türleri, cıva gibi ağır metaller içerebilir. Tahin, doğal antioksidan özellikleri sayesinde bu zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Balık tüketiminden sonra oluşan mide hassasiyetlerine karşı rahatlatıcı etkisiyle sindirimi kolaylaştırır.
Balık tüketimi, bazı kişilerde kan şekerinin düşmesine neden olabilir. Tahin helvası, içerdiği doğal şekerler sayesinde bu dalgalanmayı önleyerek enerji seviyelerini dengeler. Yüksek besin değeriyle gün boyunca ihtiyacınız olan enerjiyi sağlar. Sporcular ve yoğun çalışan kişiler için harika bir enerji kaynağıdır.
Tahin helvası günlük tüketimde de sıkça tercih edilmektedir. Zengin besleyici özelliği sayesinde süt üretimini artırmaya yardımcı olan helva, emziren anneler için de oldukça önemlidir.
Tahin helvası içeriğinde bulunan mineraller sayesinde kas ve sinir sistemini destekler ve güçlendirir. Tahin helvasındaki antioksidanlar, cildi yenileyerek kırışıklıkları önler ve saç dökülmesini engeller. Zihin gelişime de faydası bulunmaktadır. Çocukların bilişsel gelişimine katkı sağlayarak öğrenme sürecini destekler.
Tahin Helvası Tarifi
Malzemeler:
2 su bardağı un
1 çay bardağı tahin
50 gram tereyağı
1 su bardağı pudra şekeri
Hazırlanışı:
Tereyağını bir tencerede eritin. Tereyağı eridikten sonra unu ekleyerek kısık ateşte, kokusu çıkana kadar kavurun. Pudra şekerini ekleyin ve iyice karıştırın.
Ocağın altını kapatıp tahini ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Karışımı streç film kaplı bir kaba aktarın ve bastırarak sıkıştırın. Helvayı bir gece buzdolabında dinlendirin ve servis edin.