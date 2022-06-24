Başvurmayan bin pişman olur! İŞKUR günlük 65,44 TL, 49,08 TL ve 106,34 TL ödeme yapıyor! İşsizler, kadınlar ve öğrencilere...
İŞKUR tarafından işsizler, kadınlar ve öğrencilere önemli imkanlar sunulmaya devam ediyor. Bu anlamda mesleki eğitim kursları; mesleği olmayanlara meslek edindirmek, mesleği olmakla eş güdümlü mesleki yeteneklerini ilerletmek isteyenlerin istihdam edilebilirliğini çoğaltmak hedefiyle düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en çok sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en çok kırk beş saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kurslarının toplam zamanı yüz altmış fiili günü geçememektedir. İşte tüm detaylar...
24.06.2022 11:46 - Son Güncelleme: 24.06.2022 11:46
İŞKUR günlük 65,44 TL, 49,08 TL ve 106,34 TL ödeme yapıyor! İŞKUR Türkiye'nin gençlerine 2022 yılında da iş bulmak bağlamında kurs açtı. Katılımcılar günlük 106 liraya kadar harçlık alacak. İŞKUR'un düzenlediği meslek kurslarına katılan gençler, hem iş öğrenirken, hem de bu sürede cep harçlığı alabiliyor. İşbaşı eğitim uygulamalarına ve meslek kurslarına katılanların Genel Sağlık Sigortası primi ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi İŞKUR doğrultusundan karşılanıyor.