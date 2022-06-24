Başvurmayan bin pişman olur! İŞKUR günlük 65,44 TL, 49,08 TL ve 106,34 TL ödeme yapıyor! İşsizler, kadınlar ve öğrencilere...

Mesleki Eğitim Kurslarının Süresi

Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en çok sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en çok kırk beş saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kurslarının toplam zamanı yüz altmış fiili günü geçememektedir.