Banyo, lavabo, klozet, duş başlığı, kettle resmen parlayacak! 10 dakikada kireci silip süpürüyor! Sadece 2 malzeme...
Evde kolayca yapabileceğiniz bu kireç sökücü ile bembeyaz fayansara ve bvanyoya kavuşabilirsiniz. İşte kireç lekesini yok eden o mucize.
Evde kireçten dolayı sararan ve pis gözüken her şeye doğal çare! Kireç lekesini 10 dakikada silip atıyor. Klozette, duş başlığında, banyoda, derz aralarında kalan sarımsı lekeleri ovalamaya gerek kalmadan kolayca çıkarabilirsiniz. İşte kireç lekesini çıkaran o formül...
TUVALET TAŞI NEDEN SARARIR?
Tuvalet taşı sarardı ne yapmalıyım, alaturka tuvalet taşındaki siyah lekeler nasıl çıkar sorusu sosyal medyada temizlik konusunda hassas bayanlar tarafından sorulan önemli konuların başında geliyor. Peki, tuvalet taşı neden sararır?
Bunları maddeler halinde sıralayacak olursak;
Tuvaleti kullandıktan sonra su dökülmemesi.
Şekerli içeceklerin dökülmesi(çay, kola gibi.)
Tuvalet taşının kalitesiz ve kir tutan malzemeden seçilmesi.
Bu ve buna benzer durumlar tuvalet taşının zamanla sararmasına neden olabilir.
PONZA TAŞI İLE TUVALET TEMİZLİĞİ
Ponza taşını (vücutta kullanılan türden değil.) klozetinizdeki birikintileri temizlemek için de kullanabilirsiniz. Lekeleri yıkadıktan sonra ponza taşıyla hafifçe fırçalayarak temizleyiniz. Özellikle kirli alanlardan kurtulmak için normal banyo temizleyicinizle birlikte kullanabilirsiniz.
SIRRI İKİ MALZEMEDE
Ev temizliği konusunda uzman olan Chris Wootton, klozet lekelerini temizlemenin "altın bir kuralı" olduğunu belirtti. Klozet lekelerini temizlemenin en iyi yolunun alkali olmayan ürünlerin kullanılması olarak belirten Wootton, klozet lekelerinin çoğunun sert suyun bulunduğu bölgelerde daha sık görüldüğünü söyledi.