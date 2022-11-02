Bakışlarınızdan ne düşündüğünüz ortaya çıkıyor! Eğer böyle bakıyorsanız çok çekicisiniz...

HAFİF DÜŞÜK BAKIŞ

Duygulara ve bilgilere karşı çok açık ve alıcısınız. Tutku ve sıcaklık, kişiliğinizi karakterize eder ve sizi harika bir arkadaş yapar. Çevrenizdeki dünyaya güvenme ve huşu içinde olma eğilimindesiniz. Yine de dikkatli olun, geniş açık yaklaşımınız sizi savunmasız ve manipüle edilmesi kolay hale getirebilir.